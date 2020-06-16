Büyük dramın şahitlerine ödül

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı. Gecenin sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy ile Toprak Sergen yaptı.

EN BÜYÜK MUTLULUK



Yarışma filmlerinin tanıtıldığı festivalde uzun metraj film jürisinde yer alan ABD’li oyuncu Danny Glover’a ‘Onur Ödülü’, yıllardır mülteciler için yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçelik’e ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verildi. Gamze Özçelik ‘’En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Bu ödülü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmamamıza vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.

KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEDİK



Organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış konuşmasında “Açık kapı anlayışıyla kimseyi geri çevirmedik aynı zamanda kamu düzeninden de taviz vermedik. İşte bu misyon doğrultusunda sinemanın gücünü ve kendi gücümüzü birleştirdik ve kararlı bir şekilde hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” derken Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise “Bugünde topraklarımızda yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir etmekte, dünyanın 4 bir yanındaki mazluma el uzatmaktayız” dedi.

Dünyanın dört bir yanından 20’den fazla sanatçı ‘Gaziantep Yolunda’ türküsünü seslendirdi.

8 FİLM YARIŞACAK



Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

Gece Yolcusu (Amerika, Katar, Kanada, İngiltere / 2019)

Omar ve Biz (Türkiye / 2019)

Kızım Gibi Kokuyorsun (Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)

Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)

Oğlum Gibi (İtalya, Hırvatistan, Belçika / 2018)

Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)

Birleşme (Avustralya / 2018)