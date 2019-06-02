Bursa'nın özel lezzeti 'tahinli pide' için kuyruğa giriyorlar

Bursa'da mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen tahinli pidenin geçmişinin yaklaşık 500 yıl olduğu belirtiliyor. Pide, lezzetini taş fırındaki pişirilme yönteminden alırken, tadı ve görünümüyle kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Hemen hemen her Bursalı ailenin sahur sofrasında bulunan tahinli pide için vatandaşlar saatler öncesinden yüzlerce kişinin bulunduğu kuyruğa girip sıra bekliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi başka illerden Bursa’ya gelen vatandaşlar da şehre özgü olan bu lezzete sahurda yoğun ilgi gösteriyor.

‘İNSANLAR SAHURUN SON DAKİKALARINA KADAR KUYRUKTA BEKLİYOR’

42 yıllık tahinli pide ustası olan Gürsel Kavan, tahinli pide için çok farklı illerden vatandaşların geldiğini anlatarak şunları söyledi:

“Osmanlı mutfağından bir lezzet. Zaman içinde Bursalı ustalar bu lezzete sahip çıktılar ve kente özgü bir hal aldı. 500 yılın ardından bugün hala yüz binlerce Bursalının kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Ben 42 yıldır baba mesleğimi yapıyorum. Sahur vakti en çok Bursa'ya özgü olan tahinli pide ve pekmezli kazan simidi satılıyor. Bursalılar için her sabah kahvaltısında tahinli pide olmazla olmazdır. Sahurda da son dakikalara kadar insanlar bu lezzet için kuyrukta bekliyor. Bursa'nın dışından da talep görüyor. Bugün Yalova ve İstanbul'dan gelen müşterilerimiz vardı. Onun haricinde Bursa'nın uzak ilçelerinden de düzenli gelen müşterilerimiz oluyor” dedi.

(DHA)