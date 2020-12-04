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04 Aralık 2020 Cuma 23:37 | Son Güncelleme:

Bu hafta sonu BluTV üzerinden izleyebileceğiniz ücretsiz dizi ve filmler

Bu hafta sonu BluTV üzerinden izleyebileceğiniz ücretsiz dizi ve filmler

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin başında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yer alıyor. BluTV bu hafta sonu (5-6 Aralık) ücretsiz olacağını duyurdu. Çoğunluğun evde olacağı sokağa çıkma yasağında dizi ya da film izlemek isteyenler için önemli bir fırsat sunan BluTv platformunda birçok yerli ve yabancı yapım yer alıyor. İşte sokağa çıkma yasağı süresi boyuncu BluTv üzerinden izlenebilecek ücretsiz film ve dizi önerileri...

Yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları yeniden başladı. Pandemi süresi boyunca artan film ve dizi izleme oranı nedeniyle BluTV kullanıcıları sevindirerek bu hafta sonu ücretsiz olacağını duyurdu. İzlemek istediği dizi için üyelik alma fırsatı bulamayan ya da kaçırdığı filmi seyretmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan BluTV üzerinde birbirinden farklı diziler ve filmler yer alıyor.

BLUTV ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK DİZİLER

Alef (Polisiye, 8,1)

Chernobyl (Dram, 9,4)

Masum (Suç, Gizem, 8,5)

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi (Polisiye, 8,2)

Bartu Ben (Komedi, 7,7)

Pavyon (Belgesel, 7,6)

Normal People (Dram, 8,5)

The Salisbury Poisonings (Polisiye, 7,3)

BLUTV FİLM ÖNERİLERİ

Kelebekler (Dram, Komedi, 7,4)

Sofra Sırları (Dram, 6,8)

Captain Fantastic (Dram, 7,9)

Snowpiercer (Fantastik, Bilim Kurgu, 7,1)

Ghost in The Shell (Aksiyon, Bilim Kurgu, 6,3)

BLUTV YOĞUNLUKTAN DOLAYI ÇÖKTÜ

Bu akşam (4 Aralık Cuma) saat 21.00 itibarıyla 6 Aralık Pazar saat 23.59’a kadar ücretsiz olacak BluTV yaşanan yoğunluktan dolayı çöktü. Konuyla ilgili BluTV resmi Twitter hesabı paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda “BluTV’ye gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye çok teşekkür ederiz. Altyapımızda yoğunluktan kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle geçici olarak problem yaşıyoruz. Fakat hiç endişeniz olmasın, ekiplerimiz sorunun çözümü için son sürat çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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