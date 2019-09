Broadway Ataşehir'e taşınıyor

Kurucusu piyanist Didem M. Argüden’in liderliğinde 2006’dan bu yana faaliyetini sürdüren sanat okulu projesi 37 SANAT MERKEZİ, her yaştan insana sanatı aşılamak üzere büyümeye devam ediyor. Öğrencilerine müzik, bale ve resim olmak üzere 3 farklı dalda, 7 gün sanat eğitimi veren okul, alanında uzman, öğretmeyi seven, sanata değer veren eğitmenleriyle birlikte artık Ataşehir şubesinde de hizmet sunacak.

13 yıllık tecrübeyi Acarkent’in ardından şimdi de Ataşehir’e taşıyan Didem M. Argüden, bu yeni şubeyi piyanist Didem Oğuz ile birlikte hayata geçirdi. Her iki şubede de müzik eğitiminde, Milli Eğitim Bakanlığı, London College of Music ve Royal Academy of Music sertifika programları, balede ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Vaganova sertifika programları uygulanacak.

37 SANAT MERKEZİ’nin Ataşehir şubesiyle ilgili konuşan iki piyanist Didem M. Argüden ve Didem Oğuz, “Sanat, çok disiplin ve özveri gerektiriyor. Amacımız, bireylere, özellikle de çocuklara, çaldıkları enstrümanı, öğrendikleri dansları, çizdikleri resimleri, ders olarak değil, evrensel bir dil olarak algılatmak. Hedefimiz, ezberden uzak, araştıran, doğaçlama yapan, üreten ve belli bir süre sonra öğretmenden bağımsız deşifre edebilen öğrenciler yetiştirmek. Bu vizyonla sürdürülen 37 SANAT MERKEZİ hikayesini şimdi de Ataşehir’de devam ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.

Avrupa ve Amerika’nın en popüler sertifika programları

Farklı yaş gruplarından, sanatla iç içe olmak isteyen herkese kapılarını açan 37 SANAT MERKEZİ, özenle seçilmiş konservatuvar mezunu öğretmenler eşliğinde, farklı dallarda haftanın 7 günü eğitim sunuyor.

Tüm ders programı ve eğitmenlere 37 Sanat Merkezi'nin internet adresinden ulaşmak mümkün. 37 SANAT MERKEZİ, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında dereceye giren London College of Music ve dünyaca tanınan Royal Academy of Music’in sertifika programlarınının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü sertifikaları da vererek öğrencilerin sosyal aktivite puanlarının artırılmasını da sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde piyanoya yeni başlayan minikler için hazırladığı “Piyano Öğreniyorum” kitabı da raflarda yerini bulan Didem Oğuz ile 37 SANAT MERKEZİ’nin kurucusu Didem M. Argüden’in birlikte olduğu sanat merkezinde, müzik, bale ve resim branşlarının yanı sıra, “Müzikal Tiyatro” eğitimi de verilecek. Öğrenci adayları, vokal, dans ve oyunculuk performansları ile seçmelere katılacaktır. Yaş gruplarına göre belirlenen çocuklar ve gençler, Broadway Müzikal oyunlarını sahnelemek üzere eğitim görecekler.

Öyle gözüküyor ki, öğretmeye aşık iki sanatçı enerjilerini genç nesil ile paylaşarak ışık saçmaya devam edecekler.