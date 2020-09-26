Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş 8. yılında mezarı başında anıldı

Neşet Ertaş vefatının 8. yılında Kırşehir’deki mezarı başında anıldı. Ertaş’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Sevenleri ayrıca sanatçının kabrine karanfil bıraktı. Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Ertaş’ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali’nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.