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  • Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş 8. yılında mezarı başında anıldı
26 Eylül 2020 Cumartesi 00:00 | Son Güncelleme:

Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş 8. yılında mezarı başında anıldı

Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş 8. yılında mezarı başında anıldı

‘Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle yad edildi.

Neşet Ertaş vefatının 8. yılında Kırşehir’deki mezarı başında anıldı. Ertaş’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Sevenleri ayrıca sanatçının kabrine karanfil bıraktı. Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Ertaş’ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali’nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.

<p>Kurgu: Eyüp Yıldız <a href='mailto: can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><

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