“Bosphorus Film Lab" jürisi belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab’da yarışacak olan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasındaki filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab, bu yıl da sektör profesyonellerini buluşturmaya devam edecek.

Proje Sahipleri Sektörün Önemli İsimlerine Sunum Yapacak!

Pitching Platformu’nda yer alan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında, Güney Filmleri Festivali ve Norveç Film Enstitüsü tarafından ortaklaşa yönetilen bir film yapım fonu olan SØRFOND'un proje yöneticisi Per Eirik Gilsvik, 2009 yılından bu yana Les Arcs European Film Festivali ve 2012 yılından bu yana Tribeca Film Festivali’nin Artistik Direktörlüğünü üstlenen Frederic Boyer ve TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven yer alıyor. Pitching Platformu’nda bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nün sahibi olurken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü’nün sahibi olacak.

Yapım Aşamasındaki Filmler Jüri Karşısına Çıkıyor!

Work in Progress kategorisinde yer alan projeler; 25.000 TL’lik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü’nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecekler. Work in Progress bölümünde ise bu yıl projeleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; 1996 yılından itibaren farklı görevlerde yer aldığı Film Festival Cottbus’un ortak yapım marketi olan Connecting Cottbus bölümünde program direktörlüğü yapan, Berlinale Forum Program Danışmanı ve Avrupa Film Akademisi Üyesi Bernd Buder, Cannes Film Festivali Directors' Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi olan Anne Delseth ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can yer alıyor.

Bosphorus Film Lab, Yapımcı ve Yönetmenleri Dijitalde Buluşturacak

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab bu yıl yerli ve yabancı birçok festivalin endüstri marketlerinin de yaptığı gibi dijital olarak gerçekleştirilecek. Yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılar ile buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab’de proje sunumları ise sadece finalistlerin katılımıyla tüm önlemlerin alındığı şartlar altında jüri üyelerine canlı olarak bağlanarak gerçekleştirilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bu yıl 24 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında etkinliklerin yanı sıra, finalistlere özel olarak planlanan eğitimleri ve sadece endüstri davetlilerine açık olan proje sunumlarını online olarak organize edecek.