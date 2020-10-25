Bosphorus Film Lab çevrimiçi etkinlikleriyle ilk gününü geride bıraktı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 30 Ekim’e dek düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali, Bosphorus Film Lab etkinliklerinin ilk gününde birbirinden değerli konukları katılımcılarla çevrimiçinde buluşturdu.

Bosphorus Film Lab’da “Metin Akdülger” Rüzgarı

24 Ekim Cumartesi gününün ilk canlı yayın söyleşisi festivalin Instagram hesabından başarılı oyuncu Metin Akdülger’in katılımıyla gerçekleşti. İlgiyle takip edilen canlı yayında Akdülger, Bosphorus Film Lab Direktörü İpek Tugay’ın sorularını yanıtladı.

Bağımsız sinemaya duyduğu tutkuyu dile getiren Akdülger, kısa filmden uzun metraj filme, film festivallerinden dijital platformlara deneyimlerini ve düşüncelerini dinleyenlerle paylaştı. Film festivalleriyle ilgili en etkilendiği şeyin belirli bir uğraş üzerinden bir araya gelen insanların birbirine ve hikayelerine duyduğu saygı olduğunu söyledi.

Bosphorus Film Lab Direktörü İpek Tugay’ın “Kısa filmler hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna ise kısa filmlere karşı anlamlandıramadığım bir yakınlık hissediyorum diye belirtti. Kısa filmin yeni medya meydanına çok uyduğunu düşündüğünün altını çizdi.

Filmlerin Serüveni “Yapımdan Dağıtıma Film” Panelinde Konuşuldu

Bosphorus Film Lab etkinliklerinin bir diğeri ise yapımcı Müge Özen’in moderatörlüğünde; Bir Film ve Başka Sinema Genel Müdürü Ersan Çongar, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve TME Film Finans ve Dağıtım Direktörü Orhan Taşdemir’in katılımıyla Yapımdan Dağıtıma Film paneli oldu.

“TRT 12 Punto Desteğin Yanı Sıra Aynı Zamanda Bir Ortaklık”

Panelde söz alan ilk isim TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven oldu ve TRT 12 Punto hakkında bilgi verdi. Konuşmasında TRT 12 Punto’nun bir desteğin yanı sıra aynı zamanda bir nevi ortaklık da olduğunun da altını çizen Güven, “TRT 12 Punto, internet üzerinden aldığı başvurular ile sistematik bir şekilde işleyen düzene sahip. Süreç içinde bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen projeler, akabinde belirli danışmanlıklardan geçtikten sonra uluslararası jürinin karar verdiği ortak yapımcı ve yahut ön alım yolunda ilerliyor” dedi.

“Sinema Sektörünün En Büyük Sorunu Kendi Sermayesini Oluşturamaması”

TME Film Finans ve Dağıtım Direktörü Orhan Taşdemir ise söyleşide sinemadaki finansmanın filmlere aktarılması konusuna değindi. Türkiye’de filme yatırım yapan, süreklilik arz eden kurumsal bir yapının henüz tam anlamıyla olmadığını söyleyen Taşdemir, sektörün sürekli dışarıdan bir finans kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Bizim sektörümüzün en büyük sorunu kendi sermayesini oluşturamaması. Diğer bir sorun da son beş yıldır büyümenin gerçekleşmemesi. Yatırım maliyetine ve salon başına düşen izleyici maliyetine baktığımızda yatırım maliyeti arttı. Sinemacıya da düşen para azaldı. Bu anlamda finansman açığımız var” diyen Taşdemir, bu durumdan kaynaklı olarak dağıtımcıların da filmleri seçerken karlılık oranlarına baktığını belirtti.

“Kanallar Diziler Kadar Filmler İçin de Bütçe Ayırmalı”

Film üretim sürecinin maliyetleri konusunda söz alan isim Bir Film ve Başka Sinema Genel Müdürü Ersan Çongar oldu. Film üretimi kısmında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT dışında neredeyse hiçbir büyük destek olmadığını ifade eden Çongar, TV kanallarının diziler için ayırdıkları bütçelerin bir bölümünü filmler için de ayırması gerektiğini söyledi. Filmlerin vizyona çıkmasının tek başına işleyen bir çark olmadığını da belirten Çongar, “Sinemaların filme ihtiyacı var” dedi.

Bosphorus Film Lab Etkinliklerinde 25 Ekim Pazar

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla çevrimiçinde buluşturmaya yarın da devam edecek. 25 Ekim Pazar gününün ilk etkinliği festivalin Instagram hesabında gerçekleşecek. 14.00-15.00 saatleri arasındaki canlı yayının konuğu yapımcı Zeynep Atakan olacak ve Bosphorus Film Lab direktörü İpek Tugay’ın sorularını yanıtlayacak.

Bosphorus Film Lab etkinliklerinin bir diğeri ise 16.00-17.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen’in moderatörlüğünde; Yapımcı Yamaç Okur, BluTV Dramalar Müdürü Sarp Kalfaoğlu, OGM CEO’su ve Yapımcı Onur Güvenatam ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz’un katılımıyla gerçekleşecek olan TV ve Dijitalde İçeriğin Döngüsü paneli olacak. Katılım www.bogazicifilmfestivali.com’da belirtilen Zoom linki üzerinden ve resmi Youtube kanalı olan Boğaziçi Film Festival hesabından canlı olarak yapılacak.

Katılımcılar Bosphorus Film Lab etkinlikleri ve projeler hakkında ayrıntılı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki Bosphorus Film Lab sekmesinde yer alan katalogdan erişebilirler.