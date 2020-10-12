Bosna gerçeği bu filmde

‘Kuzey Güney’ dizisi ile yıldızı parlayan Semra Dinçer, ‘Majka (Anne)’ filminde savaş sırasında yaşadıklarını hiç konuşmayarak içine atan bir anneyi canlandırıyor. Yönetmenliğini Raşit Görgülü’nün yaptığı film, festival yolculuğunun ardından Bosna Hersek ve Türkiye’de vizyona girmeyi planlıyor.