12 Ekim 2020 Pazartesi 22:19 | Son Güncelleme:
Bosna gerçeği bu filmde
‘Kuzey Güney' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Semra Dinçer, Bosna Kültür Bakanlığı destekli ‘Majka (Anne)' filminde rol aldı.
‘Kuzey Güney’ dizisi ile yıldızı parlayan Semra Dinçer, ‘Majka (Anne)’ filminde savaş sırasında yaşadıklarını hiç konuşmayarak içine atan bir anneyi canlandırıyor. Yönetmenliğini Raşit Görgülü’nün yaptığı film, festival yolculuğunun ardından Bosna Hersek ve Türkiye’de vizyona girmeyi planlıyor.