Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışmasına yeni bir ödül eklendi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıldan itibaren yeni bir ödül verilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden biri Film Yönetmenleri Derneği Jürisi tarafından verilecek “FİLM-YÖN En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez sahibini bulacak olan ödülü verecek FİLM-YÖN Jüri üyeleri Mehmet Eryılmaz, Melisa Önel ve Selim Evci’den oluşuyor.

FİLM-YÖN Ödülü’nün İlk Jürisi!

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; “Misafir” filmi ile Montreal Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü’yle ayrılan; 3. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Mehmet Eryılmaz, “Kumun Tadı” isimli ilk uzun metraj filmi 64. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Melisa Önel” ile “İki Çizgi”, “Saklı” ve “Rüzgarlar” filmlerinin yönetmeni Selim Evci yer alıyor.

“FİLM-YÖN Ailesine Teşekkür Ediyoruz”

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, Film Yönetmenleri Derneği’nin festivalde bu yıldan itibaren vereceği ödüle dair yaptığı açıklamada; festivalde çok özel bir ödül vermeye başlanacağını ve bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini belirtti. FİLM-YÖN Jürisi’nin festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler içerisinden bir yönetmene FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü vereceğini belirten Kılıç: “Boğaziçi Film Festivali olarak bu gelişmeden mutluyuz. FİLM-YÖN’e festivale gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yönetmen Sinemasının En İyi Örneğini Ödüllendiriyoruz”

Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıldan itibaren ödül verecek olan Film Yönetmenleri Derneği ise konuya dair yaptığı açıklamada; FİLM-YÖN’ün Türkiye’deki film festivallerinde üç kişilik bir jüri ile ulusal yarışmada yer alan filmler arasından, yönetmen sinemasının en iyi örneğini gösteren filme FİLM-YÖN En iyi Yönetmen ödülü verdiğini söyledi. Boğaziçi Film Festivali’nin her geçen yıl seyirci tarafından daha çok benimsendiğini belirten FİLM-YÖN: “Bu yıldan başlayarak İstanbul’a yeni ve güçlü bir festival vadeden Boğaziçi Film Festivali’nde de bu ödülü vermekten mutluyuz” dedi.

FİLM-YÖN Jürisi’nden “En İyi Yönetmen” Ödülü

FİLM-YÖN Jürisi tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan bir filmin yönetmenine verilecek “FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü” 30 Ekim 2020 akşamı gerçekleştirilecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin kapanış gecesi ve ödül töreninde takdim edilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.