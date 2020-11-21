Bob Dylan'ın şarkı sözleri 495 bin dolara alıcı buldu

Nobel Ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın yayımlanmamış şarkı sözlerinin olduğu belgeler, açık arttırmada 495 bin dolara satıldı.

AA'da yer alan habere göre, Boston kentinde R.R. Auction Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık arttırmada, Bob Dylan'ın yakın dostu, blues gitaristi Tony Glover'ın kişisel koleksiyonundaki belgeler satışa sunuldu.

Glover'ın 1971'de Dylan ile yaptığı söyleşilerin kayıtları ile Glover'a yolladığı mektuplardan oluşan belgeler, 495 bin dolara alıcı buldu.

Mektupların içinde Dylan'ın daha önce yayımlamamış şarkı sözlerinin bulunduğu belirtildi.

- ADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Öte yandan Dylan'ın, Glover ile yaptığı, gün yüzüne çıkan söyleşide, Robert Zimmerman olan adını neden değiştirdiği sorulduğunda, dönemin Amerikan toplumundaki anti-semitist (Yahudi karşıtı) tanımlamalardan kaçınmak için bunu tercih ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Dylan'ın, "Çoğu insan Yahudilerin yalnızca tüccar veya tefeci olduğunu düşünüyor." ifadesi kullandığı kaydedildi.