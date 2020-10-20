‘Bir Esin Perisi' Muse 904001 oyunu İngiltere'de ödüle aday

Fadik Sevin Atasoy’un rol aldığı ‘Bir Esin Perisi’ Muse 904001 oyunu, 20 Ekim’de İngiltere Brighton Festivali’nde online olarak gösterilecek. Festival için Zorlu PSM sahnesinde canlı kayıt çekimlerini yapacak olan Atasoy, ‘’Yazarına meydan okuyan Anna Karenina gibiyiz. Her şeye rağmen yola devam” dedi.

