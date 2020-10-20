20 Ekim 2020 Salı 22:19 | Son Güncelleme:
“Bir Düş Gördüm” filmi Brezilya yolcusu
Murat Çeri'nin yönettiği TRT ortak yapımı “Bir Düş Gördüm”, Güney Amerika'nın en prestijli film festivallerinden biri olan ve Brezilya'da bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.
Murat Çeri’nin yönettiği “Bir Düş Gördüm” filmi daha sonra kasım ayında Los Angeles Asya Filmleri Festivali’nde ve İran Gilan Film Festivali’nde, ocak ayında ise Bangladeş Dakka Uluslararası Film Festivali’nin Çocuk Filmleri kategorisinde yarışacak.