“Bir Düş Gördüm” filmi Brezilya yolcusu

Murat Çeri’nin yönettiği “Bir Düş Gördüm” filmi daha sonra kasım ayında Los Angeles Asya Filmleri Festivali’nde ve İran Gilan Film Festivali’nde, ocak ayında ise Bangladeş Dakka Uluslararası Film Festivali’nin Çocuk Filmleri kategorisinde yarışacak.