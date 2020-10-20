  • $7,8611
  • 9,2993
  • 482.712
  • 1210.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
20 Ekim 2020 Salı 22:19 | Son Güncelleme:

“Bir Düş Gördüm” filmi Brezilya yolcusu

“Bir Düş Gördüm” filmi Brezilya yolcusu

Murat Çeri'nin yönettiği TRT ortak yapımı “Bir Düş Gördüm”, Güney Amerika'nın en prestijli film festivallerinden biri olan ve Brezilya'da bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.

Murat Çeri’nin yönettiği “Bir Düş Gördüm” filmi daha sonra kasım ayında Los Angeles Asya Filmleri Festivali’nde ve İran Gilan Film Festivali’nde, ocak ayında ise Bangladeş Dakka Uluslararası Film Festivali’nin Çocuk Filmleri kategorisinde yarışacak.

<p>Pasta kreması tatlılardan pastalara ve muffinlere kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Peki, evde p

Pastane usulü pasta kreması tarifi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Amida Höyük'te yapılan kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.