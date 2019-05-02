Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9705
  • 6,6995
  • 243.39
  • 94.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. 'Bezmialem Valide Sultan'ı Anma Haftası' başladı

'Bezmialem Valide Sultan'ı Anma Haftası' başladı

'Bezmialem Valide Sultan'ı Anma Haftası' başladı

Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi kurucusu, Sultan 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in annesi olan Bezmialem Valide Sultan, çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi kurucusu, Sultan 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in annesi olan Bezmialem Valide Sultan, çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.  Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmialem Valide Sultan'ın fakir fukaraya sahip çıktığını ve devlet işlerinde de yer aldığını söyledi. 

Kazancıoğlu, Valide Sultan'ın hayata geçirdiği okul, hastane ve camilerin vakıf kültürünün en önemli örnekleri olduğunu belirterek, Bezmialem Valide Sultan Üniversitesinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.  Valide Sultan'ın sadece hayır işleriyle ilgilenmediğini, ilim ve tıp konusunda da çalıştığını belirten Kazancıoğlu, dönemin son teknolojisinin hastanelerde kullanılmasını sağladığını ifade etti. 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise vakfedebilmenin çok önemli olduğunu ancak erdemli insanların bunu yapabildiğini, Valide Sultan'ın da bunlardan biri olduğunu söyledi.  Vakıf sisteminde devamlılığın önemine dikkati çeken Sarı, vakfın ilk örneğini Hazreti Peygamberin gösterdiğini vurguladı. Osmanlı Devleti'nde, adalet ve güvenlik hizmeti dışında tüm alanların vakıflar aracılığıyla giderildiğini söyleyen Sarı, bu yılki Vakıflar Haftasında "Ramazan ayında vakıf" temasını işleyeceklerini kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Brezilya’da bir motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yaptığı sollama az kalsın hayatına mâl oluyordu.

Otomobille Kafa Kafaya Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havada Taklalar Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor