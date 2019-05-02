'Bezmialem Valide Sultan'ı Anma Haftası' başladı

Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi kurucusu, Sultan 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in annesi olan Bezmialem Valide Sultan, çeşitli etkinliklerle yad ediliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmialem Valide Sultan'ın fakir fukaraya sahip çıktığını ve devlet işlerinde de yer aldığını söyledi.

Kazancıoğlu, Valide Sultan'ın hayata geçirdiği okul, hastane ve camilerin vakıf kültürünün en önemli örnekleri olduğunu belirterek, Bezmialem Valide Sultan Üniversitesinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Valide Sultan'ın sadece hayır işleriyle ilgilenmediğini, ilim ve tıp konusunda da çalıştığını belirten Kazancıoğlu, dönemin son teknolojisinin hastanelerde kullanılmasını sağladığını ifade etti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise vakfedebilmenin çok önemli olduğunu ancak erdemli insanların bunu yapabildiğini, Valide Sultan'ın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Vakıf sisteminde devamlılığın önemine dikkati çeken Sarı, vakfın ilk örneğini Hazreti Peygamberin gösterdiğini vurguladı. Osmanlı Devleti'nde, adalet ve güvenlik hizmeti dışında tüm alanların vakıflar aracılığıyla giderildiğini söyleyen Sarı, bu yılki Vakıflar Haftasında "Ramazan ayında vakıf" temasını işleyeceklerini kaydetti.

(AA)