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  3. Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru

Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru

Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi yoğun ilgi gördü.

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayının son haftasında başlayacak eğitime 500'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimde, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk, kurgu ve sanat yönetmenliği atölyelerinin yanı sıra usta oyuncular ile konferans dersler de yapılacak.

Oyuncular Fikret Kuşkan ve Hakan Boyav, yönetmen Selahattin Sancaklı, yazar ve senarist Selman Kayabaşı ile TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz'un da katılacağı dersler 8 hafta sürecek.

5 kişi TRT stüdyolarında asistan olarak çalışma imkanı bulacak

Sinemaya ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve yeteneklerine güvenen 15 yaş üstü tüm gençler sinema akademisine başvuru yapabilecek.

Başvurular 7 Şubat'a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapan adaylar 8 Şubat'ta mülakata alınacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan beş genç TRT stüdyolarında asistan olarak çalışma imkanı bulacak.


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