"Beykoz Sempozyumu 2020" 27-29 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Beykoz Sempozyumu, 27-29 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sempozyuma dair açıklamalarda bulunurken, ilçede yapmayı hedefledikleri kültür sanat etkinliklerini de anlattı.

AA'da yer alan habere göre, Beykoz Belediye Başkanı Aydın, Beykoz Sempozyumu'nun bireysel anlamda kendisine, yönetimsel anlamda ise Beykoz'a birçok şey kazandırdığını belirterek, "Beykoz'un özelliklerini tanımak, öğrenmek, bilmek ve açığa çıkarmak düşüncesinden yola çıkarak geçen sene ilkini gerçekleştirdik. Beykoz öyle bir yer ki nereye elinizi atsanız oradan birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Tabiri caizse her taşın altından bir hazine çıkıyor aslında Beykoz'da. Dolayısıyla ikincisini yapma ihtiyacı doğdu. Hatta üçler, dörder, beşer devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

BEYKOZ "UNUTULANLAR"I HATIRLATIYOR

Beykoz'u, doğası, insanı, yaşanmışlıkları ve bulunduğu konumuyla İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olarak tanımlayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sempozyumun bize kattığı birçok şey var. Birey üzerinden, insan üzerinden yola çıkacak olursak, örneğin ben 60 yaşındayım. Diyelim ki ilk 40 yılımı hatırlamasam nasıl bir insan olurum? Sadece son 20 yılda yaşıyor olsam nasıl bir insan olurum? Benim 60 yıllık ömrümün ilk 40 yılını bilmemek, hatırlamamak nasıl bir Murat Aydın ortaya çıkaracaksa, kentin geçmişini bilmemek de öyle bir boşluk, eksiklik ortaya çıkarır. İşte Beykoz Sempozyumuyla biz Beykozlular, Beykoz'a hizmet edenler ve Beykoz'da yaşayan insanlar, geçmişimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Unuttuklarımız varsa onları hatırlayalım. Bilmedikleriniz varsa onları öğrenelim diyoruz."

Murat Aydın, sempozyumda ortaya konulan bildirilerden elde edilen yeni bilgilere değinerek, "O bilgiler bizim nasıl adım atmamız gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Beykoz'un avantajları, potansiyeli, zaman kaybetmemek için geçmişteki yaşanmışlıkları öğreniliyor. O bilgi üzerine biz yeni adımlarımızı atmış oluyoruz. Dolayısıyla Beykoz'da yaşamı kolay, insanlarımızı mutlu kılmakla ilgili hayata geçireceğimiz birçok projeye ışık tutmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA EN ETKİLİ GÜÇ, BİLGİDİR"

Sempozyumdaki bildiriler sonucu ulaştıkları yeni bilgileri de paylaşan Aydın, şu açıklamayı yaptı:

"Örneğin Beykoz Belediyesinin 1984'te kurulduğu zannediliyordu. Halbuki 1868'de irade oluşmuş, 1872'de belediye kurulmuş. 1931 yılına kadar belediye burada hizmet vermiş. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şube müdürlüğü olarak bu süreç devam etmiş. Bu bilgiye yeni ulaştık. Dolayısıyla buranın bir belediyecilik hafızasının oluşmasına katkı veriyor. Beykoz'un ormanlarını, geçmişteki sanayi ve tarım ilişkisiyle, İstanbul-Beykoz ilişkisini öğrenmiş olduk. Buranın geçmişini, iklimsel deneyimlerini öğrenerek atacağımız adımları daha dikkatli atmış oluyoruz. Bireysel anlamda ben kendim de çok şey öğreniyorum. Birlikte öğreniyoruz. Beykoz'la, İstanbul'la, Türkiye'yle ilgili yeni bilgilere aslında ulaşılmış oluyor. Bilgi güçtür, çok açık ve net. Dünyada en etkili güç bilgidir. Geçmişteki yaşanmışlıklarla ve buranın potansiyeliyle ilgili bilgilere sahip oluyoruz. O bilgilerin, yeni projeleri başlatmamızda ve başladığımız projeleri daha verimli şekilde hayata geçirmemizde bize çok büyük katkısı oluyor."

HER YÖNDEN ELE ALINACAK

Murat Aydın, Beykoz'un turizminden nüfusuna, florasından coğrafyasına birçok alanda bilim insanlarının çalışmalarını sempozyumda paylaşacağını söyleyerek, "Buranın spor ve tarım tarihi var. Milli güvenlik açısından İstanbul'a yakın mesafede besin kaynağı olarak burası geçmişte kullanılmış. Bunlar kayıtlara geçiyor, bir kitaba dönüştürülüyor. Bir kısmı projelendirilip hayata geçiyor, bir kısmı gelecekte hayata geçecek ve gelecek nesillere aktarılmış olacak. Yani biz yeni bilgilere ulaşmak ve bulunduğumuz yeri tanımakla ilgili sempozyumu önemsiyoruz.

Beykoz öylesine enteresan bir yer ki... Yine bu çalışmalarla, sempozyumda ortaya çıktı. Türkiye'de şu ana kadar görüntülenmiş, fotoğrafı çekilmiş kuş türü yaklaşık 487 adet. Bunun 287'si Beykoz'da görüntülenmiş, fotoğrafları çekilmiş. Bununla ilgili 'Beykoz'un Kuşları' diye, sempozyumdan sonra yayınlanan bir yayınımız oldu." dedi.

CANLI YAYINLARLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Beykoz Sempozyumu 2020'nin sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarla takip edilebileceğine dikkati çeken Aydın, 136 akademisyen ve uzmanın katılacağı etkinlikte, 79 tebliğ sunulacağının altını çizdi.

"İNSANIMIZIN MUTLU OLABİLMESİ İÇİN KÜLTÜR SANAT SON DERECE ÖNEMLİ"

Beykoz'un kültür-sanat alanında önemli bir merkez olmasını arzu ettiğini belirten Aydın, "Kültür sanat, yaşanmışlıkların geleceğe aktarılmasıyla ilgili önemli bir alan. İnsanımızın motivasyonunu yükselten, müspet enerjisini artıran, hayata tutunması, ümitvar olması, daha sağlıklı düşünmesi, huzurlu ve mutlu olması için kültür sanat son derece önemli. Bu anlamda belediyelerin katkısı yadsınamaz. Belediyelerin katkısının olması gerekiyor. Biz bütün bu boyutlarıyla kültür sanatı önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Belediye Başkanı Aydın, Beykozluların geçmiş, bugün ve gelecekle bağ kurması için kültür sanat etkinliklerini önemsediğini vurgulayarak, "Etkinlikler, belgeseller, kitap, kültür sanat kurslarını önemsiyoruz ve Beykoz halkından aldığımız yetki ve onların vergileriyle oluşan bütçemizin bir kısmını da bu alana yoğunlaştırıyoruz. Halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 27-29 Kasım'da düzenlenecek "Beykoz Sempozyumu 2020"de açılış oturumunun ardından Beykoz'un doğadan spora, turizmden ticarete tüm yönlerinin ele alınacağı 17 oturum, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.