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  3. Belçika'da başörtüsü yasağı için açılan dava öğrencinin lehine sonuçlandı

Belçika'da başörtüsü yasağı için açılan dava öğrencinin lehine sonuçlandı

Belçika'da başörtüsü yasağı için açılan dava öğrencinin lehine sonuçlandı

Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.

Leuven Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyine (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti. 

Öğrencinin avukatı, Belçika yerel basınına yaptığı açıklamada, "Müvekkilim için başörtüsü takmak, dini vecibelerini yerine getirmesi için bir gereklilik. Hakim, başörtüsü yasağının dini özgürlükleri ihlal ettiği görüşüyle davayı karara bağladı." ifadelerini kullandı.

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), 2013 yılında ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Açılan davalar sonucu Belçika Danıştayı, yasağın "orantısız" olduğuna hükmetmişti. Geçen sene ise 11 öğrenci velisinin Belçika'nın Maasmechelen bölgesinde açtığı dava, öğrencilerin lehine sonuçlanmıştı.

Bu çerçevede, Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

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