Başkan Erdoğan: "Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu ve sanatçılara ödüllerini takdim etti.

Sanatın ve sanatçının önemini dile getiren Başkan Erdoğan, Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir.

Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz." dedi.

Sanatçılara seslenen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir. Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.

Sanatın farklı dallarında ödüllerini sahiplerine takdim eden Başkan Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

Eğer bu topraklarda bir doğu-batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilmiş nadir insanlardan biri saygı duyduğum Sadettin Ökten hocamızdır.

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Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır.

İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır.

Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır.

İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz.

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