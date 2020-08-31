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  3. Bal Kaymak filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş: Aile filmleri sinemada izlenmiyor
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:05 | Son Güncelleme:

Bal Kaymak filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş: Aile filmleri sinemada izlenmiyor

Bal Kaymak filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş: Aile filmleri sinemada izlenmiyor

‘Bal Kaymak' filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş, Türk sinemasının komediye yöneldiğini söyleyerek “Aile filmlerinin beyazperdede maalesef izleyicisi yok” dedi. Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği aile filmi ‘Bal Kaymak'da Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız ve Sabina Toziya başrolleri paylaşıyor.

Kuzey Makedonya’da çekilen ‘Bal Kaymak’ filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş, filmin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında çok güzel bir köprü olduğunu belirterek, “Bu filmi biz aldık ve hem Kuzey Makedonya olarak hem de Türkiye olarak kültür ambarımıza koyduk” dedi. Türkiye’de yaşayan insanların aile terbiyesini, kültürünü ve eğitimini hala muhafaza ettiğini söyleyen Demirtaş, “Bu alana çok fazla yapımcının girmediğini zaten tespit etmiştim. Bu alana yönelmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘Neden aile filmleri çekilmiyor?’ diye bir lafı vardı. Onu da kendimize biraz şiar aldık. Bu vesileyle bu işin içine girmiş olduk. Şunu gördük ki aile filmlerinin Türkiye’de televizyonda seyircisi var ama sinemada maalesef seyircisi yok” ifadelerini kullandı. 

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