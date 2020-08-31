Bal Kaymak filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş: Aile filmleri sinemada izlenmiyor

Kuzey Makedonya’da çekilen ‘Bal Kaymak’ filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş, filmin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında çok güzel bir köprü olduğunu belirterek, “Bu filmi biz aldık ve hem Kuzey Makedonya olarak hem de Türkiye olarak kültür ambarımıza koyduk” dedi. Türkiye’de yaşayan insanların aile terbiyesini, kültürünü ve eğitimini hala muhafaza ettiğini söyleyen Demirtaş, “Bu alana çok fazla yapımcının girmediğini zaten tespit etmiştim. Bu alana yönelmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘Neden aile filmleri çekilmiyor?’ diye bir lafı vardı. Onu da kendimize biraz şiar aldık. Bu vesileyle bu işin içine girmiş olduk. Şunu gördük ki aile filmlerinin Türkiye’de televizyonda seyircisi var ama sinemada maalesef seyircisi yok” ifadelerini kullandı.