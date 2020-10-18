  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
18 Ekim 2020 Pazar 14:57 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, edebiyat dünyasının dervişi ve "Kudüs Şairi" olarak bilinen Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak, "İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali. Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor. Pakdil, edebiyat dünyasının dervişi ve 'Kudüs Şairi' olarak biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak, "İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali. Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz." açıklamasını yaptı.

<p>Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te gör

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli su altı robotu 'Kaşif' Fatih'te görevine başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Esendere Gümrük Kapısı'nda peyote kaktüsü operasyonu

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.