Badem Çiçeği yahut hakikat aynası

Mahmud Derviş’in Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi adlı şiir kitabı Mehmet Hakkı Suçin’in Türkçesiyle okurla buluştu. Filistin’in en önemli şairlerinden ve sembollerinden olan Derviş, bu toplamda yer alan şiirlerinde nazım-nesir birlikteliğini bir arada -iç içe- kullanarak şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Et-Tevhidi’nin, el-Mukâbesât’ta nazım-nesir dengesini ifade ettiği kısmı alıntılayıp kitabına alması da bunu bile isteye yaptığının göstergesidir: “Düzyazıda şiirin gölgesi vardır. Aksi takdirde düzyazı bu kadar hafif, hoş ve leziz olmazdı. Şiirde de düzyazının gölgesi bulunur. Aksi takdirde şiirin ne biçimi öne çıkar ne kaynakları, ölçüleri, yolları güzelleşir ne de onu bir arada tutan ilişkileri uyumlu olurdu.” Derviş, daha önce de denediği (Yabancının Yatağı, 1999; Yaptıklarından Özür Dileme!, 2004) bu biçemde ustalığını konuştururken, seçtiği geleneksel ölçü birimiyle hem klasik Arap şiirinden kopmamış, ona estetik ve yeni bir parantez açmış hem de şiirini düzyazıya başarıyla yaklaştırarak şiir ritminden ödün vermemiştir.

ŞAİRİN BELLEĞİ VATANIDIR



Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi, sekiz ayrı başlık altında şekillenmiştir. İlk dört bölümde Derviş, kendi “ben”lerinden yola çıkarak başka seslerle şiirlerini kurmuştur (Sen, O Adam, Ben, O Kadın). Bir korodur ilk dörtlü, efsanesinin yaşamayacağını, insanların imgeleminden silinip gideceğini bilen, “hakikat sınasın beni” çağrısı yapan bir şairin belagate düşmeyen sesidir. İkinci dörtlünün izleğiyse “sürgün”dür. Bir şairin belleği, kişisel tarihi vatanıdır. Derviş de kendi coğrafyasını, hapsolduğu gerçekliğin tezahürünü söyler burada; fakat son kısım New York’a uzanır, Edward Said’le karşılaşma ve onunla tertiplenmiş bir konuşma düzeninde akar şiir:

Talbiye Mahallesi’ndeki* eve, evine giderken sızmadın mı düne?

*Talbiye: Batı Küdüs’te bir mahalle. (ç.n.)