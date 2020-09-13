Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filminin Venedik başarısı gururlandırdı

Azra Deniz Okyay, “Tabii bir mutluluk sarıyor insanı. Ama bu gurur duymaktan çok, kendi işimizi yapıp emeklerinin karşılığını almak ve takdir edilmekten kaynaklanıyor. Maalesef törende oyuncularımız yoktu. Pandemi sırasında bunu yaşamak ilginçti. Tanımadığım insanlara umut olduğumuzu fark ettik” sözleriyle heyecanını anlattı.