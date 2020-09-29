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29 Eylül 2020 Salı 22:30 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Azerbaycan ile birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtması yapıldı.

Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan'a destek maksadıyla İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve saat 20.15'te başlayan etkinlik saat 00.00'a kadar sürecek.

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