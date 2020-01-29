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  3. Avustralya'da korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi

Avustralya'da korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi

Avustralya'da korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi

Avustralya'da sağlık kontrolüne giren Çin vatandaşında korona virüsü tespit edilmesiyle ülkede kaydedilen vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'den yayılan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs vakası Avustralya'da da arttı. Queensland Eyaleti'nde ilk kez rastlanan virüsle birlikte Avustralya'da kaydedilen korona virüs vaka sayısı 7'ye ulaştı. Vaka, 44 yaşındaki hastanın tecrit altında tutulduğu Queensland'de bulunan sağlık merkezi tarafından doğrulandı.

Victoria eyaletinde 1 kişi Çin seyahati dönüşünden iki gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde hastanın korona virüsü taşıdığı tespit edildi. Virüs taşıyan kişi ve ailesi karantina altına alındı.

KARANTİNA MERKEZİ KURULDU

Ülke genelinde tedbirler hat safhaya yükselirken Başbakan Scott Morrison açıklamalarda bulundu. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinde bulunan Avustralyalıların tahliyeleri için çalışma başlattıklarını belirten Morrison, ayrıca turistik Noel Adasında karantina merkezi kurduklarını ifade etti.

Son vakalarla birlikte ülke genelinde kesinleşmiş 7 korona virüsü tespit edilirken, 16 kişinin de virüs şüphesiyle karantina da tutulduğu belirtildi.

(İHA)


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