Asker katliam yapıp canlı yayınladı

Tayland’ın batısındaki Muang bölgesindeki Nakhon Ratchasima kentindeki Surathampithak Kışlası’nda askerlik yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, bilinmeyen bir nedenle önce kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti.

TAPINAĞA DA ATEŞ AÇTI

Kışla dışında sivillere ateş açan firari asker, otoyol üzerinde Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezini bastı. AVM’de bulunan 14 kişinin öldüğü bildirilirken, küçük çaplı yangın çıktığı görüldü. Eylemini Facebook’tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını, “Yorgunum” notuyla paylaştı. Facebook kısa süre sonra paylaşımları kaldırırken hesabı da kapattı. Yerel medya organları saldırganın yolu üstünde bir budist tapınağına da ateş açtığını belirtti.

AVM’nin güvenlik kamerasından alınan görüntülerde katil askerin tüfeğiyle sağa sola ateş açtığı görülüyor.

REHİNE KURTARMA OPERASYONU

Bangkok Post gazetesi, üzerinde askeri üniforma ve kaskı bulunan askerin AVM’deki bazı insanları rehin aldığına dair bilgi paylaştı. Polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığı belirtildi. Tayland Özel Kuvvetleri’nin AVM’ye operasyon düzenlediği de öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi. Saldırgan, eyleminden önce Facebook hesabında ‘Kimse ölümden kaçamaz’ paylaşımı yaptığı öğrenildi.

YENİ ZELANDA’YI HATIRLATTI

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı. Yargılanmasına devam edilen Tarrant bu saldırıları Facebook hesabından canlı yayınlamıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.