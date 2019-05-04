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  3. Asırlık eğitim materyalleri müzede sergileniyor

Asırlık eğitim materyalleri müzede sergileniyor

Asırlık eğitim materyalleri müzede sergileniyor

Lüleburgaz'da öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla 17 yıl önce açılan Eğitim Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Lüleburgaz'da öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla 17 yıl önce açılan Eğitim Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesindeki müzede köy enstitüsünde görevli bekçilerin kullandığı tüfekler, piyano, saksafon, mandolin, dikiş makinesi, daktilo, terazi ve çarık gibi 200 eser sergileniyor. Müzede 80 yıl öncesine ait  bin 500 fotoğraf yer alıyor.

Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezunlar, turistler ve öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği müzenin ilgi gördüğünü söyledi. Böyle bir müzeye ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Toklu, herkesin bu müzeyi gezmesi gerektiğini vurguladı.

Müzede yaklaşık 200 objenin sergilendiğini aktaran Toklu, "Mezunlarımızın ellerinde okulun ilk kurulduğu yıllara ait çok sayıda eğitim materyali mevcut. Okulumuzdaki yaklaşık bin 500 fotoğrafın tamamı elektronik ortamda da muhafaza ediliyor. Mezunlarımız her yıl düzenlenen Kepirtepeliler Günü'nde ve diğer günlerde okulumuza gelerek müzeyi ziyaret ediyor. Biz şimdi müzemizi büyütmek istiyoruz." diye konuştu. 

(AA

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