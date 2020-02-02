Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti

Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti

Aşık Veysel'in kızı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında Ankara’da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

Şatıroğlu ailesini ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu. Aşık Veysel Şatıroğlu’nun kızı Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne getirileceği öğrenildi. Cenaze, sabah saat 09.00’da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

İHA


Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
<p>Bodrum ilçesinde ahşap boyama ve tasarım işi yapan 43 yaşındaki Özer, iki yıl önce simit satılan

Bir Ayağını Kullanamayan ´Latte´yi Sevginin Gücü Ayağa Kaldırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Aslı Enver son noktayı koydu! Murat Boz'la barışma iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Dikkat! Tencereler ölüm saçıyor