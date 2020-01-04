Ertuğrul Gazi'yi yazmak için Söğüt'e yerleşti

Yunus Emre ve Mevlana biyografileri başta olmak üzere 5 kitabı bulunan Bekçi, Anadolu Selçukluları dönemine ait 3 dilde de belgesel çekti. Ertuğrul Gazi’nin hayatını da kaleme almak için yollara düşen Bekçi, Kayseri’den 4 ay önce geldiği Söğüt’te ev kiraladı. Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içerisinde ilçeyi karış karış gezen, vatandaşlarla bir araya gelen ve Ertuğrul Gazi Türbesi’ni her gün ziyaret eden yazar, ilçede kiraladığı evde Ertuğrul Gazi hakkında yazılan makaleleri araştırıp kitabının hazırlığını yapıyor. Bekçi, “Ertuğrul Gazi Türk tarihi için çok önemli bir şahsiyet” dedi.