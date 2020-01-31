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  3. Ara Güler sergisi Roma'da

Ara Güler sergisi Roma'da

Ara Güler sergisi Roma'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan Roma’da açıldı.

Trastevere Müzesi’nde açık kalacak olan serginin ilk gününde Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, sergi hakkında bilgi verdi. Sergide, Güler’in 1950’ler ve 60’lardan İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, aralarında Federico Fellini, Antonio Tabucchi, Bernardo Bertolucci, Sophia Loren gibi isimlerin de bulunduğu portreler seçkisi ön plana çıkıyor. 


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