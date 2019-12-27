Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nin Altındefne' ödül kazananları açıklandı

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin ‘Altındefne’ ödülleri açıklandı.

Jüri başkanı Talip Karamahmutoğlu, “Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Aşk ve nefretleri bir kenara bırakarak, tüm çıplak halimizle, ödülü gerçek sahiplerine verebilmek için ön yargılarımızdan uzak kalarak karar verdik.” dedi.

Festival direktörü Mehmet Oflazoğlu, “Finale kalmak kendi içinde zaten bir ödüldür. Adalet duygusu yüksek jüri üyeleri ile adil bir seçim yapıldı. Festivalimiz gelecekte kendini yenileyerek yolculuğuna devam edecektir. Katkısı olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

Belgesel Jürisi:

Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer

Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen

TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan

Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin

Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan

Kısa film jürisi:

9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce ve Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk

Antakya 7. Uluslararası Film Festivali Uluslararası Uzunmetraj yarışması

1. En iyi film- White Fish season

2. En iyi yönetmen - Kapan / Seyit Çolak / Turkey

3. En iyi senaryo - Güven film / Sefa Öztürk Çolak / Turkey

4. En iyi Erkek - Omar ve Biz / Cem Bender Turkey

5. En İyi Kadın - Tamami Mioya / Immortal Hero / Japan

6. En iyi yardımcı Kadın- Zoya Huseyn / Namdev Bhau / India

7. En iyi yardımcı erkek - KAPAN / Sami Aksu / Turkey

8. En iyi sanat - Origin Bound / Canada

9. En iyi müzik- A cage two bird / Michael Mambole / France

10. En iyi kurgu- Immortal Hero / Japan

11. Jüri özel ödülü- Converenge / Steve Johnson / United Kingdom

Uluslararası Kurmaca Film Yarışması

En İyi Film Ödülü

Miss Man / Tathagata Ghosh / India

Jüri Özel Ödülü

White Tree / Farima Khalili / Iran

Seyirci Özel Ödülü

Macbetto / Annalisa Ciaramella & Otwin Biernat / Italy

Uluslararası Kurmaca Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Film Ödülü

Punishment / Jalal Veisi / İran

Jüri Özel Ödülü

Bayern Munıch / Negin Aminzadeh / İran

Uluslararası Animasyon Yarışması

En İyi Film Ödülü

Avarya / Gökalp Gönen / Turkey

Jüri Özel Ödülü

Butterflıes in Berlin / Monica Manganelli / Italy

Uluslararası Deneysel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Casiopea / Fernando Manso / Spain

Jüri Özel Ödülü

Of Pets & Dinner / Kew Lin / United Kingdom

Uluslararası Uzun Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Kazım / Dilek Kaya

Jüri Özel Ödülü

Kimsesizler Oteli / Rıdvan Karaman

Seyirci özel ödülü

Bulutlar / Osman Nuri İyem

Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Big Lies / Igor Runov / United States

Jüri Özel Ödülü

Terazi / Mehmet İsmail Çeçen, Ramazan Akkuş /

Antakya – Hatay Belgesel Yarışması

En İyi Film Ödülü

Amik Gölü / Ezel Avcı

Jüri Özel Ödülü

Vakıflı / Duygu Sebzeci