Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nin Altındefne' ödül kazananları açıklandı
Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödülleri açıklandı. 54 ülkeden 830 filmin yarıştığı festivalde Jüri başkanı Talip Karamahmutoğlu, Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Aşk ve nefretleri bir kenara bırakarak, tüm çıplak halimizle, ödülü gerçek sahiplerine verebilmek için ön yargılarımızdan uzak kalarak karar verdik." açıklamasında bulundu.
Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin ‘Altındefne’ ödülleri açıklandı.
Jüri başkanı Talip Karamahmutoğlu, “Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Aşk ve nefretleri bir kenara bırakarak, tüm çıplak halimizle, ödülü gerçek sahiplerine verebilmek için ön yargılarımızdan uzak kalarak karar verdik.” dedi.
Festival direktörü Mehmet Oflazoğlu, “Finale kalmak kendi içinde zaten bir ödüldür. Adalet duygusu yüksek jüri üyeleri ile adil bir seçim yapıldı. Festivalimiz gelecekte kendini yenileyerek yolculuğuna devam edecektir. Katkısı olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.
Belgesel Jürisi:
Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer
Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen
TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan
Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin
Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan
Kısa film jürisi:
9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce ve Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk
Antakya 7. Uluslararası Film Festivali Uluslararası Uzunmetraj yarışması
1. En iyi film- White Fish season
2. En iyi yönetmen - Kapan / Seyit Çolak / Turkey
3. En iyi senaryo - Güven film / Sefa Öztürk Çolak / Turkey
4. En iyi Erkek - Omar ve Biz / Cem Bender Turkey
5. En İyi Kadın - Tamami Mioya / Immortal Hero / Japan
6. En iyi yardımcı Kadın- Zoya Huseyn / Namdev Bhau / India
7. En iyi yardımcı erkek - KAPAN / Sami Aksu / Turkey
8. En iyi sanat - Origin Bound / Canada
9. En iyi müzik- A cage two bird / Michael Mambole / France
10. En iyi kurgu- Immortal Hero / Japan
11. Jüri özel ödülü- Converenge / Steve Johnson / United Kingdom
Uluslararası Kurmaca Film Yarışması
En İyi Film Ödülü
Miss Man / Tathagata Ghosh / India
Jüri Özel Ödülü
White Tree / Farima Khalili / Iran
Seyirci Özel Ödülü
Macbetto / Annalisa Ciaramella & Otwin Biernat / Italy
Uluslararası Kurmaca Öğrenci Filmleri Yarışması
En İyi Film Ödülü
Punishment / Jalal Veisi / İran
Jüri Özel Ödülü
Bayern Munıch / Negin Aminzadeh / İran
Uluslararası Animasyon Yarışması
En İyi Film Ödülü
Avarya / Gökalp Gönen / Turkey
Jüri Özel Ödülü
Butterflıes in Berlin / Monica Manganelli / Italy
Uluslararası Deneysel Yarışması
En İyi Film Ödülü
Casiopea / Fernando Manso / Spain
Jüri Özel Ödülü
Of Pets & Dinner / Kew Lin / United Kingdom
Uluslararası Uzun Belgesel Yarışması
En İyi Film Ödülü
Kazım / Dilek Kaya
Jüri Özel Ödülü
Kimsesizler Oteli / Rıdvan Karaman
Seyirci özel ödülü
Bulutlar / Osman Nuri İyem
Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması
En İyi Film Ödülü
Big Lies / Igor Runov / United States
Jüri Özel Ödülü
Terazi / Mehmet İsmail Çeçen, Ramazan Akkuş /
Antakya – Hatay Belgesel Yarışması
En İyi Film Ödülü
Amik Gölü / Ezel Avcı
Jüri Özel Ödülü
Vakıflı / Duygu Sebzeci