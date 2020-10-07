07 Ekim 2020 Çarşamba 22:25 | Son Güncelleme:
Annesini oynattı, ödülü kaptı
Yönetmen Mustafa Deniz'in, annesi Şengül Deniz'i başrolde oynattığı kısa metrajlı filmi ‘Kış Bahçesi', Paris Kısa Film Festivali'nde “En İyi Film”, New York Sinematografi Ödülleri'nde ‘En İyi Drama' seçildi.
İki kısa metrajlı filminde de annesi Şengül Deniz’i oynatan yönetmen Mustafa Deniz, “İlk filmimden önce annemle bir deneme çekimi yaptık ve yapabileceğini hemen anladım. Senaryoyu da zaten annemi düşünerek yazmıştım” diye konuştu.