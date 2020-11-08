"Anılarla Atatürk Sergisi" 10 Kasım'da ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yılı vesilesiyle "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" düzenleyecek. Sergide Atatürk'ün ilk kez sunulacak fotoğrafları da yer alacak.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Atatürk’ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel, 10 Kasım'da 15 ilde ziyarete açılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

20 KASIM'A KADAR AÇIK OLACAK

Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze törenine ait görsellerin yer aldığı sergi, Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde görülebilecek.

Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.