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21 Eylül 2020 Pazartesi 23:29 | Son Güncelleme:

Altın Koza'nın sahibi ‘Nasipse Adayız'

Altın Koza'nın sahibi ‘Nasipse Adayız'

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki “Ulusal Uzun Metraj Film” yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı “Nasipse Adayız” filmi layık görüldü.

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Ferhat Göçer sahneye çıktı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Senan Kara’nın, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Onur Berk Arslanoğlu ve Serdar Orçin’in En İyi Yönetmen Ödülü ise Leyla Yılmaz’ın oldu. 

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