Altın Koza'nın sahibi ‘Nasipse Adayız'

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Ferhat Göçer sahneye çıktı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Senan Kara’nın, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Onur Berk Arslanoğlu ve Serdar Orçin’in En İyi Yönetmen Ödülü ise Leyla Yılmaz’ın oldu.

