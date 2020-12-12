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12 Aralık 2020 Cumartesi 12:23 | Son Güncelleme:

Ahmet Kekeç: Bir Dava Adamının Portresi

Ahmet Kekeç: Bir Dava Adamının Portresi

Koronavirüsten hayatını kaybeden Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç belgeseli “Bir Dava Adamının Portresi” 24 TV'de ekranlara geldi. Belgeselde dostları ve sevenleri usta yazar Kekeç'i anlattı.

"Bir Dava Adamının Portresi" Hayatlarını bir davaya adayanların ortak noktası idealleridir. Her davanın kendine has özellikleri vardır. Dava adamı olmak için çok kuvvetli veya çok zengin olmaya gerek yoktur. Her şeyden önce kişinin davasından samimi olması gereklidir. Kimileri için bu dava adamları idealist, kimileri için de dertlidir. Tıpkı Ahmet Kekeç gibi…


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