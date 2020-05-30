Ahmet Ertegün'e saygı duruşu

Zeppelin, John Bonham’ın ölümünden sonra çalışmalarına ara vermişti. 2007’de ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün’ün vefatının ardından Celebration Day isimli özel bir konser için bir araya gelen grup, 80’li yıllardan sonra ilk defa aynı sahnede buluşup kendi şarkılarını seslendirmişti.