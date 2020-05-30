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  3. Ahmet Ertegün'e saygı duruşu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:56 | Son Güncelleme:

Ahmet Ertegün'e saygı duruşu

Ahmet Ertegün'e saygı duruşu

Rock müziğin önemli gruplarından Led Zeppelin'in 2007'de müzik yapımcısı Ahmet Ertegün anısına gerçekleştirdiği Celebration Day konseri, 72 saatliğine YouTube'a geliyor.

Zeppelin, John Bonham’ın ölümünden sonra çalışmalarına ara vermişti. 2007’de ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün’ün vefatının ardından Celebration Day isimli özel bir konser için bir araya gelen grup, 80’li yıllardan sonra ilk defa aynı sahnede buluşup kendi şarkılarını seslendirmişti.


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