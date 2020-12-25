25 Aralık 2020 Cuma 02:13 | Son Güncelleme:
Adları ödülle yaşayacak
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri kapsamında, AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ‘Yılın TV Yorumcusu Ödülü'ne layık görülürken, yakın zaman önce hayatlarını kaybeden AKŞAM Gazetesi Yazarları adına verilecek olan "Yazar Ahmet Kekeç Özel Ödülü" oğlu Hakan Kekeç'e, "Markar Esayan Özel Ödülü" Eseyan'ın ablası Nergis Erdiç'e sunulacak.
Yılın İletişim Ödülünün ise İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun'a verilmesi kararlaştırıldı. AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.