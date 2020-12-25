  • $7,5892
  • 9,2437
  • 458.586
  • 1426
25 Aralık 2020 Cuma 02:13 | Son Güncelleme:

Adları ödülle yaşayacak

Adları ödülle yaşayacak

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri kapsamında, AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ‘Yılın TV Yorumcusu Ödülü'ne layık görülürken, yakın zaman önce hayatlarını kaybeden AKŞAM Gazetesi Yazarları adına verilecek olan "Yazar Ahmet Kekeç Özel Ödülü" oğlu Hakan Kekeç'e, "Markar Esayan Özel Ödülü" Eseyan'ın ablası Nergis Erdiç'e sunulacak.

Yılın İletişim Ödülünün ise İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun'a verilmesi kararlaştırıldı. AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

<p>AİHM gerekçeli kararında, , Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi.

AİHM'in Demirtaş kararı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Baba Vanga'dan korkutan 2021 kehanetleri: Yeni yılda yalnızca bir müjde var

Kapalıçarşı'da boru hattında patlama nedeniyle su baskını yaşandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.