Adları ödülle yaşayacak

Yılın İletişim Ödülünün ise İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun'a verilmesi kararlaştırıldı. AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.