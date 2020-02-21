ABD tarihine damga vurmuştu! Neden X soyadını kullandı?

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925 yılında Nebraska’da dünyaya geldi. Rahip olan babası siyahilerin hiçbir zaman özgür olmayacağını ve Afrika’ya geri dönmeleri gerektiğini savunuyordu. Görüşleri yüzünden ölüm tehdidi alan babası Earl Little, 1931 yılında suikastle öldürüldü. Bu olaydan sonra annesi akli dengesini kaybetti ve 7 kardeşiyle beraber korucuyu aileye verildiler.

ABD TARİHİNE DAMGA VURAN LİDER

Başarılı bir öğrenci olan Malcolm X, avukat olmak istediğini söylediğinde öğretmeni daha gerçekçi olup “marangoz” olmasını tavsiye edince, beyazların eğitim sisteminde yeri olmadığını anladı. 15 yaşında okulu bırakma kararı aldı. 20’li yaşlarında hırsızlık suçundan 10 yıl hüküm giydi.

Hapishane, Malcolm X’in hayatını değiştiren en büyük dönüm noktası oldu. “Düşünmek için en iyi yer ya üniversite ya da hapishane” diyen Malcolm X, demir parmaklıklar ardındaki yıllarını hapishanenin kütüphanesinde okuyarak geçirdi. Burada, Elijah Muhammed'in lideri olduğu Nation of Islam (İslam Milleti) hareketi ile tanıştı. Hırsız ve adi bir suçlu olarak girdiği hapishaneden 1952 yılında sivil haklarla mücadelede Amerikan tarihine damga vuracak bir lider olarak tahliye edildi.

NEDEN X SOYADINI KULLANDI?

Hapisten çıkar çıkmaz Nation of Islam’ın merkezi Michigan, Detroit’e giden Malcolm, kendine kölelik zamanlarında beyaz efendiler tarafından verildiğini söylediği “Little” soy ismini reddederek, Afrika’daki kayıp köklerine atfen bilinmeyen anlamında “X” soyadını kullanmaya başladı.

Nation of Islam, İslam akidesinin öğretilerini tam olarak kavramamış, beyaz ırkçılığa karşı tepkisel olarak siyah ırkın üstünlüğünü savunan, aslında kendi içinde ırkçı bir hareketti. Malcolm X yaklaşık 400 üyesi olan bu marjinal grubun en ateşli yüzü oldu ve kısa sürede üye sayısını 40 binlere ulaştırdı.

FBI KIRMIZI LİSTESİNE ALIP YAKINDAN TAKİP ETTİ

Malcolm X, "Muhammet Konuşuyor" (Muhammet Speaks) adında yine Nation of İslam adına gazete çıkardı. Güçlü hitabeti ve yaşantısında sergilediği çelik gibi iradesiyle beyaz ırkçılığa karşı eşitlik ve adalet arayışına hiçbir taviz vermeden, haksızlıklığa şiddetle karşılık verilebileceğini vaaz ediyordu. Bundan dolayı çok geçmeden FBI’nın kırmızı listesine girdi ve yakın takibe alındı.

KONFERANS SALONUNDA SUİKATE UĞRADI

Malcolm X’in Nation of Islam içinde en etkili ama aynı zamanda en dalgalı dönemi 1960-1964 yıllarında oldu. Hareketin ulusal temsilcisi, Amerika’daki en medyatik yüzüydü. Öte yandan, kendisine ve ailesine FBI ve polis baskısı artarken, hareket içinde de kıskançlıklar ve çıkar endişeleri nedeniyle sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

14 Şubat 1965'te New York East Elmhurst’te ailesinin yaşadığı eve 03.30 civarı yangın bombası atıldı. Bu olaydan bir hafta sonra (21 Şubat 1965) Harlem’de Audubon Ballroom konferans salonunda yaklaşık 400 kişiye konuşma yapacağı sırada suikaste uğradı.