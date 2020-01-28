92. Oscar Ödülleri'nde çevre duyarlılığı

Joker filminin yıldızı Joaquin Phoenix, Altın Küre yetkililerini vegan menü hazırlama konusunda ikna etmişken, Jennifer Aniston ve Russell Crowe, törendeki konuşmalarında iklim değişikliği konusuna yer vermişti.

Bu durumdan 92. Oscar Ödülleri’ni organize eden yetkililer pay çıkararak, 9 Şubat’ta gerçekleşecek tören için bir dizi çevreci karar aldı. Buna göre 2020 Oscar Ödülleri töreninde vegan menüye yer verilirken plastik şişe kullanılmayacak.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi pazartesi günü bir açıklama yaparak, “Akademi, dünyanın dört bir yanından gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir organizasyondur ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme taahhüdü borçluyuz” dedi.

“Son on yılda, Akademi karbon ayak izini azaltmaya karar verdi. Son yedi yıldır, Oscar töreninin sıfır karbon izi var” denilen açıklamada, “Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik planımızı genişletmeye devam ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Akademi’nin kararı, Altın Küre’yi düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 5 Ocak’taki tören için son dakika değişikliğiyle vegan menüye gitmesinin ardından geldi.

Altın Küre için yapılan son dakika değişikliği, Joker ile En İyi Erkek Oyuncu adayı olan (ve şimdi kazanan) Joaquin Phoenix’in vegan menü ısrarı sonucu gerçekleşmişti.

19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece düzenlenen SAG Ödülleri (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) töreninde de akşam yemeği menüsü vegandı.

Törenlerde çevre duyarlılığı trendini Oscar Akademisi de takip ederek plastiksiz bir tören için düğmeye bastı. Ancak bu çevre duyarlılığı Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Governors Ball adlı ‘after party’ için geçerli olmayacak.

Bu etkinlikte menünün yüzde 70’i vegan, kalan yüzde 30’u da vejetaryen yiyecekler, balık ve etten oluşacak.