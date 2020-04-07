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  3. 7. Koğuştaki Mucize filmi IMDb'de 35. sırada

7. Koğuştaki Mucize filmi IMDb'de 35. sırada

7. Koğuştaki Mucize filmi IMDb'de 35. sırada

Geçen yılın en çok izlenen filmi ‘7. Koğuştaki Mucize', Netflix'te yayımlanmaya başladıktan sonra yurtdışında da beğeni topladı.

Film önce ABD’nin, ardından Fransa’nın listelerinde birinci sıraya yerleşti. Karantina günlerinde başarıdan başarıya koşan yapım son olarak IMDb’de ‘En Popüler Filmler’ kategorisinde 35. sıraya yükseldi. Aras Bulut İynemli ve çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un oynadığı film, geçen yıl 5 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmişti. 


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