7. Koğuştaki Mucize filmi IMDb'de 35. sırada

Film önce ABD’nin, ardından Fransa’nın listelerinde birinci sıraya yerleşti. Karantina günlerinde başarıdan başarıya koşan yapım son olarak IMDb’de ‘En Popüler Filmler’ kategorisinde 35. sıraya yükseldi. Aras Bulut İynemli ve çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un oynadığı film, geçen yıl 5 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmişti.