7 asırlık mescitli Kurt Köprü turizmcileri bekliyor

Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sınırını belirleyen İstavroz Çayı üzerinde bulunan tarihi Kurt Köprü, 7 asırdır ayakta duruyor. Bizanslılar zamanında yapıldığı, Selçuklular döneminde ise onarıldığı bilinen Kurt Köprü, kemerinde bulunan mescitle dikkat çekiyor. 95 metre uzunluğunda, 4.8 metre genişliğinde, 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi Kurt Köprü, büyüklüğü ve ihtişamı ile de görenleri hayran bırakıyor. 2008 yılında yaklaşık 2 milyon 100 bin TL harcanarak restore edilen ve önlem amaçlı içerisindeki mescidi ziyarete kapatalılan tarihi Kurt Köprü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

'TANITILMASI ŞART'

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, çok önemli bir tarihi eser olan Kurt Köprü'nün turizm açısından da önemli bir değer olduğunu belirterek, "Köprünün son dönemlerde tanınırlığı daha çok arttı. Ancak köprünün turizme kazandırılması için mutlaka gerekli tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Köprünün ayaklarının bir kısmı bir ilçede bir kısmı diğer ilçede bulunuyor. Samsun´un Havza ve Vezirköprü ilçelerinin sınırında bu köprü. Ayrıca kemerinde namaz kılınacak mescit de bulunuyor. Köprünün ayak kısmında yaklaşık 6 metrekarelik bir mescit var. Bu özelliği bakımından Türkiye´de çok nadir olduğunu biliyoruz. Eski tarihlerde bu köprü kervanların geçiş güzergahında bulunuyordu. Köprüden gecenler mescit sayesinde ibadetlerini de yapabiliyorlardı. Bu nedenle tarihi Kurt Köprü çok özel bir yapı" dedi.

'YÜZYILLARDIR AYAKTA'

Toktaş, özellikle son dönemde yurt dışından gelen turistlerin deniz, kum, güneş üçlemesinden daha çok tarihi, kültürel tatilleri ve gezileri tercih ettiğini de kaydederek, "Bu amaçla ülkemize gelen turistlerin daha fazla döviz bıraktıklarını biliyoruz. Özellikle yapılan restorasyon çalışmalarıyla Kurt Köprü gibi tarihi yapılara ilişkin envanterimiz daha çok gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz de bu yapılarla ilgili yapacağımız tanıtımlarla daha çok bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu tarihi yapılarımızı eserlerimizi daha çok kişi görsün istiyoruz. Samsun´da bulunan yüzyıllardır ayakta duran tarihi Kurt Köprü´de hem gösterişi, hem mimari özellikleri ile mutlaka insanların görmesi gereken bir yapı" diye konuştu.

(DHA)