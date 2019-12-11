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  3. 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı

7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı

7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Bu yıl 20-26 Aralık tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenecek olan Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından desteklenen festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeler ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belirlendi. 

20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek. 

Festivalin ana jürisi ise şu isimlerden oluşacak: 

Akademisyen, yazar, yönetmen Dr. Cengis T. Asiltürk 

Akademisyen, Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu üyesi Yapımcı Dr. Hakan Dikmen 

Senaryo yazarı Kamuran Süner 

Oyuncu Mehmet Çepiç 

Belgesel Jürisi: 

Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer 

Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen 

TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan 

Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin 

Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan 

Kısa film jürisi: 

9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç 

Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce  

Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk   


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