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07 Aralık 2020 Pazartesi 20:38 | Son Güncelleme:

600'den fazla eser var: Bob Dylan'ın şarkı kataloğu satıldı

600'den fazla eser var: Bob Dylan'ın şarkı kataloğu satıldı
AA

Nobel Ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın yaklaşık 60 yılı kapsayan tüm şarkılarının bulunduğu katalog, Universal Müzik'e satıldı. Satışın rakamı açıklanmazken, kataloğun 300 milyon dolardan fazla tutacağı tahmin ediliyor.

Nobel Ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın yaklaşık 60 yılı kapsayan tüm şarkılarının Universal Müzik Grubu'na satıldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Universal Müzik Grubundan yapılan açıklamada, 79 yaşındaki ünlü şarkıcı ile yapılan görüşmeler sonucu ilk yazdığı şarkı sözlerinden en son çıkardığı albüme kadar 600’den fazla parçayı kapsayan bütün şarkı kataloğunun satın alındığı kaydedildi.

Firmanın üst yöneticisi Lucian Grainge, Dylan’ın şarkılarının asla eskimediğini belirterek, "Bob Dylan'ın şarkı yazma sanatının en büyük uygulayıcılarından biri olduğu bir sır değil." ifadelerini paylaştı.

Satış rakamı açıklanmazken, kataloğun 300 milyon dolardan fazla tutacağı tahmin ediliyor.

1960’larda New York’ta müziğe başlayan Dylan’ın şimdiye kadar 125 milyondan fazla albüm sattığı belirtiliyor.

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