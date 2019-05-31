38. kez düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı yarın sonlanıyor

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Koordinatörü Sadrettin Yüce, yarın sona erecek "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"na ilişkin, "Diğer fuarlara göre satışların bu yıl çok yüksek bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yayıncı bu anlamda bize teşekkür etti. Yayıncı sayısının fazla oluşu da okurları fazlasıyla memnun etti." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilen fuar, YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından Sultanahmet Meydanı'nda okuyucuyla buluştu. Fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sadrettin Yüce, Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın Sultanahmet'te doğduğunu ve 28 yıl boyunca Sultanahmet'te, 9 yıl ise Beyazıt Meydanı'nda yapıldığını dile getirdi.

Yüce, son 2 yıldır yeniden Sultanahmet'te gerçekleşen fuara bu yıl 200'ü aşkın yayıncının katıldığını ve yoğun bir ilginin yaşandığını aktararak, "Günlük ziyaretçimiz 10-15 bin civarında oldu. Her yerden buraya okurlar geliyor. Son 2 gün kaldı fuarımızın bitmesine. Bütün okuyucularımızı yüksek indirimlerle kitaplarını alabilmeleri için buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

"EN ÇOK SATILAN KUR'AN-I KERİMLER ARASINDA RUSÇA VE İTALYANCA VAR"

Turistlerin de ciddi derecede fuara ve kitaplara ilgi gösterdiğine işaret eden Yüce, yabancı okurlar için Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) farklı dillerde yayınlarının yer aldığı bir stant açtıklarını kaydetti.

Sadrettin Yüce, yabancı okurların en çok Kur'an-ı Kerim'in farklı dillerdeki baskısıyla ilgilendiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığının tercüme ettiği, 27 dilde Kur'an-ı Kerim mevcut. Bunların şu an 15'i satışa sunulmuş vaziyette ama Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına ücretsiz olarak, talep edildiği takdirde gönderiliyor. Gerçekten yoğun bir ilgi var. En çok satılan Kur'an-ı Kerimler arasında ise Rusça ve İtalyanca var. Özellikle İtalyanca'ya çok fazla rağbet var. Üçüncü sırada da Fransızca geliyor. Tabii ayrı bir stant açmamızın da farklı bir önemi oldu. Birçok yayıncı yabancı dillerdeki eserleri görünce bize teşekkür etti. Diğer yayıncılar da yabancı dildeki eserlerin yer aldığı bu standı beğenerek, kendilerinin çıkardığı yabancı dildeki eserleri buraya koymaya başladı."

Fuar Koordinatörü Yüce, satışlardan da memnun kaldıklarını sözlerine ekleyerek, "Diğer fuarlara göre satışların bu yıl çok yüksek bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yayıncı bu anlamda bize teşekkür etti. Yayıncı sayısının fazla oluşu da okurları fazlasıyla memnun etti. Bu yıl ramazanın okulların devam ettiği bir döneme gelmesiyle, fuarımızı yüzlerce öğrenci şenlendirmiş oldu. (Öğrenciler) Yazarlarla bir araya gelerek, kitaplarını imzalattırdı." ifadelerini kullandı.

(AA)