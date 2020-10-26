360 derece sanal tur

İletişim Başkanlığı tarafından hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında açılan sergide, Osman Hamdi Bey’in 50’ye yakın özel eseri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.