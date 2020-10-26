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26 Ekim 2020 Pazartesi 19:53 | Son Güncelleme:

360 derece sanal tur

360 derece sanal tur

Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen çok yönlü sanatçı Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital sergi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı tarafından hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında açılan sergide, Osman Hamdi Bey’in 50’ye yakın özel eseri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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