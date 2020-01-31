31 Ocak 2020 vizyona girecek filmler: Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir?

31 Ocak 2020 vizyona girecek filmler arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın stresini atmak isteyenler haftasonu sinemalara yöneliyor. Bu hafta başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", 2010 yapımı aynı adlı filmin devam halkası olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.31 Ocak 2020 vizyona girecek filmler haberimizde..

31 OCAK 2020 VİZYONA GİRECEK FİLMLER

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", 2010 yapımı aynı adlı filmin devam halkası olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik ve dram türündeki film, izleyiciyi 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Film, iki farklı dönemde geçen gerçek bir yaşam öyküsüne dayanırken, geçmiş ile bugünün ilişkilerini karşılaştırıyor.

SEFİLLER

Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü"ne layık görülen "Sefiller", Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stephane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor.

Damien Bonnard, Alexis Manenti ve Djebril Didier Zonga gibi isimlerin başrollerini paylaştığı polisiye-dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ladj Ly oturuyor.

BAL ÜLKESİ

"Uluslararası En İyi Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde Kuzey Makedonya'nın Oscar adayı olan "Bal Ülkesi" izleyicilerle buluşacak.

Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yönetmenliğini paylaştığı belgesel, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamını konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda, Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam gibi isimler rol alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI

Onur Bilgetay'ın yönettiği "Eltilerin Savaşı", iki elti olan "Sultan" ve "Gizem" arasında yaşanan tatlı çekişmelere ve bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor.

Filmin senaryosunda Gupse Özay imzası bulunurken, başrollerde Özay'ın yanı sıra Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

TAVŞAN JOJO

Taika Waititi'nin yönettiği "Tavşan Jojo", Hitler'in gençlik kamplarında yer alan ve zihninde yarattığı Hitler'i en yakın arkadaşı olarak gören genç Jojo'nun, annesinin genç bir Yahudi kızı sakladığını fark etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

ABD yapımı komedi, dram ve savaş türündeki filmde, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie ve Scarlett Johansson başrolü paylaşıyor.

GÜLLER ÜLKESİ: DAMASCENA

Bu biyografik drama, bugünlerde Bulgaristan'ın en büyük gül yağı üreticilerinden biri olan Techo'nun hayatına odaklanıyor ve onun hayalleri ile son elli yılda Bulgaristan’daki sert siyasi ve sosyal gerçeklik arasındaki çarpışmayı anlatıyor. Techo, komünizm döneminde Gül Vadisi’nde büyür. Tutkusunun peşinde koşarak, yerel gül fabrikası için teknoloji uzmanı olur. Bundan kısa bir süre sonra, komünist rejim çöker ve Techo’nun ilk bağımsız gül yağı damıtma tesisini kurma hedefi gerçekleşebilir görünür. Bununla birlikte, uzun yıllar süren siyasi geçiş dönemi, Techo’nun hem işini, hem de yaşamını önemli ölçüde etkiler. İnanılmaz çabaları sayesinde Techo, Bulgaristan'ı dünyadaki gül yağı üretiminin liderleri arasına sokar.