30. yıl defilesi

Meslek hayatında 30. yılını kutlayan Özlem Süer için moda ve tasarıma yaklaşımını konu alan bir film projesi hazırlandı. Defilesinin öncesinde gösterilen “Özlem Süer’in modayla geçen 30 yılı” filminde tasarımcı, kariyerindeki kilometre taşlarını ve ilham kaynaklarını paylaştı. “Öyküm bir tutku öyküsü” diyen Süer, yaşadığı şehir olan İstanbul’un dünyaya yayılan enerjisinin kendisine sonsuz bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Süer sonrasında “Sürdürülebilir, doğanın enerjisi ile doğaya katılabilen bir koleksiyon” olarak nitelendirdiği Triyanda kreasyonunu moda severlerin beğenisine sundu.



Yakup Biçer, koleksiyonunda modern bir savaşçı esintileri bulunduruyor.