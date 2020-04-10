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  3. 23 Nisan'da Türkiye izlesin! Çocuklar kaydedecek, TRT yayımlayacak

23 Nisan'da Türkiye izlesin! Çocuklar kaydedecek, TRT yayımlayacak

23 Nisan'da Türkiye izlesin! Çocuklar kaydedecek, TRT yayımlayacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, bu yıl sürpriz bir değişiklik yaptı.

Bayramı her yıl okullarında kutlayan çocuklar evde kalsalar da 23 Nisan’ı yine aynı coşkuyla, heyecanla kutlayacak. Korono virüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak. Çektikleri videoları www.trt23Nisan.com adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından gün boyu izleyecek. Videolarını gönderen çocuklara ayrıca teşekkür belgesi de gönderilecek. 

TRT’nin 23 Nisan kampanyasına Ufuk Özkan, Gizem Karaca, Zafer Algöz, Doğu Demirkol ve Lemi Filozof gibi ünlü isimler destek verdi. 


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