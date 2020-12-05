2021 Oscar töreni seyircili olacak

Akademi yetkililerinin, 93. Oscar Ödülleri töreninin düzenlendiği Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nu ziyaret ederek, töreni ne şekilde gerçekleştirebilecekleri konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği öğrenildi. 3 bin 400 kişilik Dolby Tiyatrosu’nda gelecek yılki tören sırasında kaç kişinin bulunacağı ise henüz belirsiz.