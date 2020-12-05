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05 Aralık 2020 Cumartesi 01:37 | Son Güncelleme:

2021 Oscar töreni seyircili olacak

2021 Oscar töreni seyircili olacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 25 Nisan 2021'de düzenlenecek 93. Oscar Ödülleri töreninin insanların katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Akademi yetkililerinin, 93. Oscar Ödülleri töreninin düzenlendiği Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nu ziyaret ederek, töreni ne şekilde gerçekleştirebilecekleri konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği öğrenildi. 3 bin 400 kişilik Dolby Tiyatrosu’nda gelecek yılki tören sırasında kaç kişinin bulunacağı ise henüz belirsiz.

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