08 Ekim 2020 Perşembe 14:14 | Son Güncelleme:
2020 Nobel Edebiyat Ödülü, ABD'li şair Louise Glück'e verildi
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e verdi.
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e verdi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C