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08 Ekim 2020 Perşembe 14:14 | Son Güncelleme:

2020 Nobel Edebiyat Ödülü, ABD'li şair Louise Glück'e verildi

2020 Nobel Edebiyat Ödülü, ABD'li şair Louise Glück'e verildi

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e verdi.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e verdi.

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