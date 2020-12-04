2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstat Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Necip Fazıl Ödülleri’nde 6 ayrı dalda 7 ödül belirlendi.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLECEK



Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

SAYGIN İSİMLER JÜRİDE



Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin pandemi nedeniyle çevrim içi toplantılar yaparak aldığı kararlar gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Necip Fazıl Ödülleri, Cumhuriyet devri Türk edebiyatının en etkin şair ve fikir adamlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve manevi mirasını yaşatmak gayesiyle her yıl veriliyor.



ONLINE TOPLANTILAR YAPILDI



Necip Fazıl Jüri Heyeti toplantısına katılan isimler pandemi koşulları gereği online görüşmeler gerçekleştirdi. Titiz bir inceleme sonucu alınan kararlar gerekçeli olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

ÖDÜL İÇİN GÖRKEMLİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR



Necip Fazıl Ödülleri, her yıl düzenlenen görkemli törenlerle sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen ödül törenleri edebiyat, siyaset, sanat, iş ve medya dünyasını bir araya getiriyor. Ödüller bu yıl da ileri bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

ÖDÜL GEREKÇELERİ



NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ: İHSAN DENİZ



Kendine özgü lirik ve seçkinci bir şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ: SEVİNÇ ÇOKUM



İnsan ile eşya arasındaki ilişkileri, değişimin yarattığı açmazları, kaybedilen güzellikleri derinlikli psikolojik, sosyolojik tahliller ve dil yetkinliği ile eserlerine yansıtması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PROF. DR. EKREM DEMİRLİ



Tasavvuf üzerine kaleme aldığı araştırma eserleri, tahlile dayalı makale ve kitaplarıyla sunduğu ilmî tebliğlerin yanı sıra klasik eserlerden yaptığı tercüme çalışmaları nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: ZEYNEP ARKAN



Şiirinde gösterdiği canlılık ve gündelik hayat unsurlarını yenilikçi bir biçemle yakalama başarısı ile Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: MAHMUT COŞKUN



Modern hayatın açmazlarını, insan ruhunun karmaşıklığını anlattığı eserlerindeki yüksek gözlem gücü, derinlikli çözümlemeleri ve insan doğasına ilişkin sırları aktarmadaki başarısı ile Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: PROF. DR. TAHA ABDURRAHMAN



İslam düşüncesinin ihyasına yönelik yüksek felsefi çabası, disiplinler arası yaklaşımın yanı sıra geleneksel birikimi dikkate alan kuşatıcı yöntemiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ: CAHİT KOYTAK



İlk kitabı İlk Atlas’tan bugüne kadar yayımlanan eserlerinin her biriyle Türk şiirine genişlik, derinlik ve çeşitlilik kazandıran, Türkçemize çevirdiği birbirinden kıymetli eserlerle dilimizi ve kültürümüzü zenginleştiren; edebiyat camiasında gösterdiği sorumlu, ağırbaşlı ve duyarlı duruşuyla örnek bir şahsiyet olan Cahit Koytak Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bu yılın ödüllerini Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun belirledi.

