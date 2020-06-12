12 Haziran 2020 Cuma 02:03 | Son Güncelleme:
2 bin yıllık kenti radar buldu
İtalya'da arkeologlar, uçak radarı gibi çalışan yeni teknik sayesinde Roma'nın 50 kilometre kuzeyindeki Falerii Novi bölgesinde çoğunluğu yeraltında bulanan kentin banyo, pazar, tapınak, anıt ve hatta su boru ağını bile en ince ayrıntısına kadar gün yüzüne çıkardıklarını belirtti.
Radar yöntemiyle elde edilen veriler, araştırmacılara göre ilk olarak M.Ö. 241’de yaşamın başladığı saklı şehirde her on santimetre derinlikte yerleşim olduğunu gösterdi. Bu da arkeologlara antik kasabanın tarih boyunca nasıl evrimleştiğini inceleme fırsatı sundu.