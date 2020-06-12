2 bin yıllık kenti radar buldu

Radar yöntemiyle elde edilen veriler, araştırmacılara göre ilk olarak M.Ö. 241’de yaşamın başladığı saklı şehirde her on santimetre derinlikte yerleşim olduğunu gösterdi. Bu da arkeologlara antik kasabanın tarih boyunca nasıl evrimleştiğini inceleme fırsatı sundu.